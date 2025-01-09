Каллас отреагировала на заявления Трампа о Гренландии

© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET / POOL/ТАСС

Глава евродипломатии Кая Каллас, комментируя заявления будущего президента США Дональда Трампа о Гренландии, заявила о необходимости уважать суверенитет и территориальную целостность Дании.

"Гренландия является частью Дании. Мы должны уважать территориальную целостность и суверенитет этой страны", - цитирует ее Agence France Presse. Ранее представитель внешнеполитической службы ЕС Анита Хиппер во время пресс-конференции Еврокомиссии заявила о важности соблюдения суверенитета в связи с заявлениями Трампа по Гренландии.

Во вторник Трамп заявил, что не может исключить использование экономического или военного принуждения для получения контроля над Панамским каналом и Гренландией. В конце 2024 года избранный американский лидер заявил, что Вашингтону необходимо контролировать Гренландию. Премьер Гренландии Мюте Эгеде, со своей стороны, отметил, что эта имеющая права широкой автономии территория в составе Дании "не продается".