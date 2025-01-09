Путин: разлив мазута стал одним из самых больших экологических вызовов для РФ

© Алексей Никольский/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Президент России Владимир Путин заявил, что разлив мазута в Черном море стал одним из самых серьезных экологических вызовов для страны за последние годы.

"Это один из самых серьезных вызовов в области экологии, с которым наша страна столкнулась за последние годы", - сказал он в ходе совещания с членами правительства.

Глава государства указал, что этот вопрос нельзя обойти стороной на совещании, и попросил главу МЧС РФ Александра Куренкова доложить о ситуации и о том, что необходимо "сделать для того, чтобы минимизировать последствия этого экологического ЧП".