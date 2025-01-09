The Times of Israel: Нетаньяху решил воздержаться от поездки на инаугурацию Трампа

© Михаил Метцель/ ТАСС

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху решил воздержаться от ранее планировавшейся поездки в США на инаугурацию следующего президента США Дональда Трампа, которая состоится 20 января. Об этом пишет газета The Times of Israel, ссылаясь на одного из помощников главы правительства еврейского государства.

Вместе с тем источник не уточнил, по какой причине Нетаньяху отказался от этих планов.

1 января The Times of Israel информировала о том, что израильский премьер все еще планирует посетить инаугурацию Трампа, даже несмотря на перенесенную в конце года операцию по удалению простаты. Отмечалось, что помимо состояния здоровья Нетаньяху, опасения израильской стороны были связаны с ордером на его арест, выданным Международным уголовным судом.