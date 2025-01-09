Российские авиакомпании будут предоставлять 50% скидки на детские билеты

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Авиакомпании в России с 10 января будут предоставлять скидку в размере 50% на перелеты по стране для детей до 12 лет. Об этом сообщил министр транспорта РФ Роман Старовойт в ходе совещания президента Владимира Путина с кабмином.

"Уже с 1 января 2025 года 23 крупнейшие российские авиакомпании, а они у нас перевозят свыше 95% всех пассажиров, начали предоставлять 50% скидку детям до 12 лет по всем внутренним направлениям в рамках всех действующих тарифов, за исключением бизнес-класса. С 10 января все оставшиеся авиакомпании будут работать с предоставлением 50% скидки", - указал он.

Ранее глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что российские авиакомпании в срок выполнят поручение президента о предоставлении льгот на авиабилеты для детей. Так, по состоянию на 2 января, с конца декабря 2024 года было продано свыше 360 тыс. детских билетов с 50% скидкой.

На заседании Госсовета 20 декабря Путин дал поручение до 14 января решить вопрос с предоставлением льгот на детские авиабилеты.