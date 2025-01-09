Минздрав сектора Газа заявил о более 46 тыс. погибших с октября 2023 года

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Из-за действий Армии обороны Израиля в секторе Газа с начала боевых действий в октябре 2023 года погибли более 46 тыс. палестинцев. Соответствующие данные приводит Минздрав анклава в Telegram-канале.

"Число погибших в результате израильской агрессии в секторе Газа с октября 2023 года увеличилось до 46 006, еще 109 378 человек получили ранения", - указали в министерстве. Уточняется, что за минувшие сутки в анклаве в ходе израильских обстрелов погибли 70 палестинцев, 104 пострадали.

Обострение ситуация на Ближнем Востоке началось после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию еврейского государства, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом свыше 240 заложников. Израиль в ответ инициировал военную операцию в анклаве с целью ликвидации военной и политической структуры ХАМАС и освобождения похищенных.