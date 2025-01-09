В Канаде назвали "огромной болью" применение возможных пошлин США

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Канада "причинит огромную боль" США посредством введения пошлин на товары американского производства в качестве ответа на угрозы будущего американского президента Дональда Трампа обложить тарифами канадские товары. С таким заявлением выступил министр энергетики и природных ресурсов Канады Джонатан Уилкинсон в эфире телеканала CTV.

"Если США действительно решат применить тарифы, то Канада должна будет отреагировать, мы готовим список ответных мер. Этот список, разумеется, будет нацелен на то, чтобы причинить огромную боль Соединенным Штатам с целью оказать давление на избранного президента Трампа и отменить тарифы", - указал он.

Согласно данным газеты The Globe and Mail, канадские власти планируют ввести пошлины на импортируемый из США апельсиновый сок, изделия из керамики, а также стальную продукцию. В этот перечень также могут войти цветы и некоторые изделия из стекла и пластмассы.

США, Канада и Мексика связаны трехсторонним договором, который подразумевает формирование зоны свободной торговли между указанными государствами. Однако в ноябре прошлого года Трамп заявил, что в первый день работы на высшей государственной должности введет пошлины в размере 25% на все товары из Канады и Мексики из-за контрабанды наркотиков и нелегальной миграции.