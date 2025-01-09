В акватории Керченского пролива собрано порядка 25 тонн нефтепродуктов

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В акватории Керченского пролива и в порту Анапы было собрано почти 40 тонн нефтепродуктов. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

"В акватории Керченского пролива подразделениями Морспасслужбы за прошедший период обследовано более 1,5 кв. км, собрано 25 тонн нефтесодержащей жидкости. В непосредственной близости от береговой линии, в том числе в порту города Анапы, с использованием сорбента обработано порядка 38 тыс. кв. м акватории, собрано более 14 тонн нефтепродуктов", - указал руководитель министерства.

По его словам, с берега в Краснодарском крае собрано около 140 тыс. тонн загрязненного грунта, работы ведутся на участке протяженностью 63 км. В Крыму с побережья собрано 270 тонн нефтепродуктов. Планируется, что загрязненный грунт будет очищен, для этого определены подрядчики.