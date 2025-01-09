Число жертв стрелка в Черногории увеличилось до 13 человек

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Число погибших при стрельбе в черногорском Цетинье возросло до 13 человек, после того как умер один из раненых. Об этом информировало национальное телевидение RTCG, ссылаясь на Клинический центр Черногории, куда были доставлены пострадавшие.

"48 часов назад пациент демонстрировал признаки легкого улучшения. Однако после этого произошло ухудшение общего состояния и осложнения, которые повлекли летальный исход", - указали в пресс-службе медучреждения.

Уточняется, что 40-летний Деян Кокотович был госпитализирован вечером 1 января в отделение интенсивной терапии Клинического центра, после чего перенес экстренную операцию.

Так, в результате стрельбы 1 января в черногорском Цетинье число погибших увеличилось до 13 человек, среди них двое детей. Как сообщал глава МВД Черногории Данило Шаранович, стрелявший 45-летний Ацо Мартинович, окруженный полицейскими, после предложения сдаться совершил попытку суицида. Он скончался по пути в больницу. В медучреждении остаются еще 3 человека.