Москалькова представила список разыскиваемых в Курской области

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Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова представила список из 517 жителей Курской области, обращения о розыске которых поступили в ее адрес после вторжения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион.

"Обеспокоены судьбой жителей Курской области, с которыми долгое время не могут связаться их родные и близкие. Публикую список из 517 разыскиваемых граждан на территории Курской области по обращениям, поступившим в мой адрес", - указала омбудсмен в своем Telegram-канале.

Она призвала всех, кому известно о судьбе этих людей, сообщить по телефону горячей линии: 8 (800) 707-56-67 или через электронную форму на сайте уполномоченного.