Путин заявил, что для ликвидации разлива мазута в Черном море сделано недостаточно

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

Профильные органы власти пока делают недостаточно, чтобы минимизировать ущерб после ЧП с танкерами в Черном море. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства.

"По поступающей мне информации делаю вывод, что всего, что делается по минимизации ущерба, пока явно недостаточно", - указал он.

Глава государства, в частности, привел хронологию решений, принимавшихся профильными структурами. "Сначала сказали, что все это будет делаться на региональном уровне, потом все-таки решили, что эта работа должна вестись на федеральном уровне. Потом пришли к выводу, что нужно объявить федеральную чрезвычайную ситуацию и так далее", - отметил он.

Путин подчеркнул, что сегодня важно собрать на месте оперативный штаб с представителями профильных федеральных ведомств, проанализировать и систематизировать вводные и принять меры для нейтрализации всех последствий ЧП - и экономических, и экологических.

Он также призвал сделать все для предотвращения выбросов мазута из подтопленных танкеров.

Танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239" потерпели крушение 15 декабря. Один из моряков погиб, остальных эвакуировали. Согласно данным экстренных служб, танкеры транспортировали порядка 9,2 тыс. тонн мазута. По оценкам Минтранса РФ, в Черное море попало около 2,4 тыс. тонн нефтепродуктов. 26 декабря из-за разлива нефтепродуктов объявлен режим ЧС федерального уровня.