Туск: Нетаньяху не арестуют, если он приедет на 80-летие освобождения Освенцима

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Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху не арестуют по ордеру Международного уголовного суда (МУС), если он приедет для участия в мероприятиях, посвященных 80-й годовщине освобождения Красной армией нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Об этом заявил глава польского правительства Дональд Туск при общении с журналистами.

"Будь то премьер, или президент, или министр образования Государства Израиль, кто бы из них ни прибыл в Освенцим на мероприятия, им будет обеспечена безопасность, никто из них не будет задержан", - сказал политик перед прессой в Сейме. Перед этим Туск огласил принятое в четверг постановление правительства, в соответствии с которым высшим представителям еврейского государства будет обеспечена безопасность на мероприятия по случаю 80-летия освобождения Освенцима.

Вместе с тем Туск отметил, что польским властям уже достаточно давно стало известно о том, кто возглавит делегацию Израиля на памятных мероприятиях в Освенциме 27 января. Это будет министр образования.

21 ноября МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и экс-министра обороны Израиля Йоава Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные по меньшей мере с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа.

Концлагерь Аушвиц-Биркенау был освобожден 27 января 1945 года советскими войсками. Этот день отмечается как Международный день памяти жертв Холокоста. В 1941-1945 гг. в лагере были уничтожены около 1,1 млн евреев, поляков, цыган и советских военнопленных.