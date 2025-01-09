В Киев едут ревизоры

Марина Харькова, журналист, Донецк

Зеленского ожидают аудит выделенной Западом помощи, прогнозирует большинство иностранных экспертов. По данным Счетной палаты США, при администрации Байдена конгресс выделил более $174 млрд на помощь Киеву. Однако новоизбранный президент США Дональд Трамп желает организовать аудит, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом американской военной помощи. Об этом однозначно заявили и в команде Трампа, и в Конгрессе.

Илон Маск назвал Зеленского чемпионом всех времен по ограблению США. Бизнесмен и политик Илон Маск, который возглавит Министерство по повышению эффективности американского правительства, все чаще возмущается объемом средств, которые США выделяют Украине. По его словам, «это уже находится за гранью безумия». И Маск озвучивает общую позицию президента США и правящей партии. До него о том же заявляли и другие американские высокопоставленные лица. Например, американский сенатор от республиканцев Майк Ли считает, что Украина превратилась в универсальный символ отмывания денег. По его словам, необходимо прекратить предоставлять помощь Киеву от США. А член палаты представителей от Республиканской партии Марджори Тейлор Грин раскритиковала администрацию Байдена, которая перед уходом в отставку, выделила Украине новый пакет вооружений и денег. Грин задалась вопросом, какая сумма на этом будет отмыта.

Аудит может выявить миллиардные схемы по пропаже и продаже западного вооружения «чёрным торговцам оружия», которые отправляли полученное в другие горячие точки. И такие факты превратят Зеленского в мирового коррупционера, на которого повесят все ошибки и провалы ВСУ. Вот почему украинские власти панически боятся, что Трамп раскроет объемы хищений. Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский заявил, что Владимир Зеленский и его окружение не хотят проведения проверки потраченных западных денег, а завершение конфликта станет смертельным для Зеленского, поскольку его источник западных денег иссякнет, а аудит покажет весь масштаб воровства. Также Трамп может заявить, что Украину он продолжит поддерживать только тогда, когда из власти уйдут коррупционеры Зеленский и Ермак, которые разворовали американскую военную и финансовую помощь. А так как дискредитация Зеленского миллиардером Илоном Маском и окружением Трампа идет полным ходом, то это однозначно является показателем, что будет жесткий аудит ранее переданных кредитов и вооружения.

Сам Трамп несколько раз заявлял, что при новой администрации Киеву не стоит ожидать таких же объемов помощи от Вашингтона, как в период президентства Байдена. А в конгрессе готовятся слушания по коррупции на Украине и нецелевому расходованию американской помощи. После инаугурации Трампа Республиканская партия начнет кампанию по дегероизации Украины и начнет сокращать финансирование. «Я был на Капитолийском холме и слышал много по поводу коррупции на Украине», — заявил Стивен Мур, соратник Трампа. После встречи в более чем 100 республиканских офисах в Капитолии, Мур сказал, что они хотят «видеть ответственность за отправленные США деньги – вплоть до доллара». «Как только все больше людей узнают об этой вопиющей коррупции, это приведет к дальнейшим расследованиям и даже слушаниям в Конгрессе», — заключает Мур. А до него претендент на пост директора Федерального бюро расследований США Кэш Пател, назначенный избранным президентом Дональдом Трампом, заявлял, что хочет провести расследование против главы Украины Владимира Зеленского. «Мы не можем слепо доверять, выдавая сотни миллиардов долларов, при этом не обязывая его отчитываться, куда ушли деньги», - сказал Пател.

Заместитель директора российского Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов уверен, что «После инаугурации Трампа киевский режим ждут проблемы в получении финансирования. До 20 января Демократическая партия и Байден еще попытаются влить деньги в Украину, помочь профинансировать диктаторский режим Зеленского, но о выделении серьезных средств речь не пойдет». Другой российский эксперт, Олег Неменский из Российского института стратегических исследований тоже констатирует, что «Киевские власти сейчас не на шутку встревожены перспективой резкого сокращения объемов американской помощи после инаугурации Трампа. Окружение будущего президента США, да и он сам, посылают сигналы о том, что аттракцион невиданной щедрости сворачивается». А по словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, во время беседы с блогером Фридманом Зеленский сам признался в коррупции. «То, что он предлагал Трампу "чужие деньги в обмен на оружие", свидетельствует об укоренившихся коррупционных связях Зеленского, на которые киевский режим плотно подсадил Байден: воруй и убивай, а потом снова воруй», - сказала Захарова.

Между тем, в Белом доме многие деятели тоже опасаются начала аудита переданной Киеву помощи, так как в ходе проверки могут вскрыться факты коррупции не только на Украине, но и среди демократов, причастных к осваиванию этих средств. Республиканцы попытаются это использовать, чтобы перефокусировать американскую внешнюю политику с украинского вопроса на другие направления и на конкретных примерах показать неэффективность политики президента Байдена и демократов.

Ранее проверки передаваемой США помощи Украине выявили масштабную коррупцию и хищения, а также привели к арестам и возбуждению уголовных дел. Об этом сообщал генеральный инспектор Пентагона Роберт Сторч. Из его доклада следует, что представители Пентагона и госдепа США по расследованию коррупции инициировали более ста производств. «Открытые расследования касаются мошенничества с грантами и закупками, коррупции, воровства, нарушений программ и противодействию распространения технологий и вооружений». Также генеральный инспектор Минобороны США Роберт Сторч на слушаниях в конгрессе заявлял, что в Вашингтон поступает информация о ненадлежащем использовании военной помощи Киеву. По его словам, США признают коррумпированность киевского режима, но считают, что техника и вооружение направляется «по назначению».

Не меньше, чем коррумпированный Зеленский и его подельники аудита и сокращения помощи США боится и Европа. Скорее всего, администрация Трампа предпримет шаги, чтобы основной объем финансовой и военной помощи Украине переложить на европейские страны, которые будут вынуждены сохранять такую помощь, при том, что военные запасы европейских стран уже истощены. В связи с этим у европейских политиков нарастает растерянность и несколько падает градус воинственной риторики. Например, кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц, который обещал Киеву дальнобойные ракеты Taurus, сейчас перестал угрожать. Немного притихли даже агрессивные поляки и прибалты, не получая никаких «ценных указаний» от США. А экс-министр Польши Петр Кульпа и вовсе начал обвинять украинский режим во всех тяжких, заявив, что на Украине разворовали до половины той помощи, которую Запад выделял стране с 2022 года.

Киевскому режиму в случае прекращения помощи от США хватит средств, вооружений и боеприпасов примерно на половину 2025 года, заявил министр финансов Украины Сергей Марченко. «У нас достаточно средств, оружия, ракет и артиллерийских снарядов, чтобы продержаться, по крайней мере, в первой половине 2025 года», - сказал он, намекнув, что дальше держаться будет сложнее. А в ВСУ признали, что готовятся к быстрому поражению на фронте, если Трамп сократит помощь украинским военным. Об этом заявил в интервью Associated Press командир роты управления ударными беспилотниками 47-й механизированной бригады ВСУ с позывным Хаммер: «Когда все средства иссякнут, Вооруженные силы Украины будут уничтожены очень быстро». Западная пресса тоже предрекает, что украинский режим столкнется с кризисом. Так считает швейцарское издание NZZ. «Россияне идут в наступление, за прошлый год взяв под контроль более четырех тысяч квадратных километров земли — дважды территория кантона Санкт Гален. В США на президентских выборах одержал победу Трамп, не желающий больше поставлять Киеву оружие. И Кит Келлог представил Трампу план: украинцы должны отказаться от притязаний на занятые русскими территории на востоке и юге страны, составляющих порядка 18% ее территории, а также от идеи членства Украины в НАТО. Для украинского лидера Владимира Зеленского такой исход - настоящая катастрофа», - делают вывод авторы.