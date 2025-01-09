Россия отправила WADA взнос в размере более €1,1 млн

© EPA-EFE/ MAXIM SHIPENKOV/ТАСС

Россия отправила Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год на сумму свыше €1,1 млн. Об этом сообщил министр спорта РФ, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев в беседе с журналистами.

Согласно документам WADA на 6 января, в бюджет агентства не поступал взнос от России за 2024 год ($1 335 860). На 29 ноября 2024 года, Россия выплатила в WADA за 2023 год $53 237 при взносе $1 267 023.

"Мы отправили WADA взнос за 2023 год 19 декабря. Это более €1,1 млн. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в января", - сказал российский министр.

"Что касается выплат за 2024 год, размер платежей для европейских государств в бюджет WADA рассчитывается исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия вышла из этой организации, и новая формула еще в процессе обсуждения. Россия неизменно сохраняет приверженность бескомпромиссной борьбе с запрещенными в спорте препаратами. В этом вопросе мы союзники WADA и любых других организаций, противостоящих этому злу", - подчеркнул Дегтярев.

За 2025 год Россия должна внести выплату в размере $1 408 094.