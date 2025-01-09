Россия расценивает обсуждение закона о вступлении в ЕС как начало выхода Армении из ЕАЭС

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Россия воспринимает обсуждение в Армении проекта закона о присоединении к Европейскому союзу (ЕС) как начало выхода республики из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). На это обратил внимание вице-премьер РФ Алексей Оверчук.

"Мы расцениваем начало обсуждения в Армении законопроекта "О запуске процесса вступления в Европейский Союз" как начало выхода Армении из ЕАЭС. Россия будет выстраивать свою экономическую политику в отношении Армении с учетом этого обстоятельства", - указал он в беседе с журналистами.

"Вместе с тем это суверенный выбор Армении, на который она, несомненно, имеет право", - подчеркнул Оверчук.

Ранее зампред правительства РФ акцентировал, что вступление Армении в ЕС несовместимо с членством республики в ЕАЭС. При этом в случае сворачивания связей с ЕАЭС в Армении вырастут цены на энергию и будет ограничен экспорт, отмечал он.