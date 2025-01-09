Дом сына Байдена полностью сгорел в штате Калифорния

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Дом сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантера в Малибу полностью сгорел из-за бушующих пожаров в штате Калифорния, пишет газета The Daily Mail.

На распространенных изданием фотографиях видно, что от недвижимости стоимостью $4 млн остались только две дымовые трубы. Отмечается, что Хантер Байден арендовал этот дом за $20 тыс. в месяц. Вместе с тем огнем уничтожен соседний дом, используемый сыном американского лидера для размещения своей службы безопасности.

По данным пожарной службы Калифорнии, общая площадь пожаров в округе Лос-Анджелес достигла почти 11 тыс. гектаров. Огонь уничтожил свыше 1 тыс. строений и привел к гибели не менее пяти человек.