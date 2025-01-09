Рютте: страны НАТО должны дать Украине все для "продления борьбы"

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Члены НАТО должны дать Украине все необходимое для продления боев с Россией. Такое мнение выразил генеральный секретарь альянса Марк Рютте на полях 25-го заседания группы западных стран по координации поставок вооружений Киеву на авиабазе Рамштайн. Запись его выступления распространила пресс-служба военного блока.

"В первую очередь, мы должны сделать все возможное, чтобы обеспечить Украину всем необходимым в плане подготовки и оснащения, чтобы продлить борьбу и победить в этой борьбе", - отметил он.

Рютте также обратил внимание, что конфликт на Украине "имеет прямые последствия для глобальной безопасности". "Весь мир наблюдает. Поэтому мы должны убедиться, что Украина находится в наилучшем положении, когда однажды по инициативе Киева начнутся переговоры о том, как разрешить этот конфликт", - указал генсек.

Контактная группа по Украине в формате "Рамштайн" была сформирована в апреле 2022 года по инициативе США. Она объединяет свыше 50 стран, поддерживающих Киев.