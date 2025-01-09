Forbes: государственный долг Украины достиг 92% ВВП

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Государственный долг Украины на конец прошлого года достиг 7 трлн гривен ($165,1 млрд). Так, отношение госдолга к ВВП составило 92%, следует из разбора результатов исполнения госбюджета в 2024 году, произведенного украинским Forbes.

Как отмечается, в структуре госдолга 96% приходится на прямой долг государства, еще 4% - на долги, гарантированные государством. При этом в 2023 году госдолг составил 5,5 трлн гривен ($129,7 млрд), или 84% ВВП.

Рост государственного долга происходил из-за крупных внешних и внутренних заимствований, необходимых для финансирования бюджета в условиях военного положения. Еще одним существенным фактором стало ослабление курса гривны к ведущим валютам мира.

В 2021 году размер госдолга составлял 2,67 трлн гривен (порядка $63,7 млрд), или 49% ВВП, указывает Forbes.

В Киеве не раз обращали внимание, что страна самостоятельно может обеспечивать лишь военные расходы. Все остальные статьи бюджета покрываются за счет зарубежной помощи.