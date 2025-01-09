Шольц выступил против увеличения расходов на оборону до 5% от ВВП

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц высказался против требования будущего президента США Дональда Трампа нарастить расходы на оборону стран - членов Североатлантического альянса до 5% от их ВВП. Об этом сообщает издание Focus-online.

Как отмечается, глава германского правительства акцентировал внимание на том, что 5% от ВВП страны означали бы ежегодные траты в размере €200 млрд. При этом на сегодняшний день бюджет ФРГ составляет порядка €490 млрд, указал политик.

"Это большие деньги, и в действительности это говорит о том, что пришлось бы прибегнуть или к экономии около 150 млрд, или задолженности в размере 150 млрд, или комбинировать все это", - подчеркнул Шольц. "Поэтому я думаю, что лучше сфокусироваться на пути, который давно оговорен в НАТО", - добавил он.

Ранее Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что намерен добиваться повышения военных расходов государств НАТО до уровня 5% от их ВВП.