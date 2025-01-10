ВСУ нанесли удар РСЗО HIMARS по супермаркету в Донецке

Украинские войска ударили по супермаркету в Киевском районе Донецка, предположительно, с применением РСЗО HIMARS. Об этом со ссылкой на оперативные службы сообщает ТАСС.

"Предположительно, HIMARS по супермаркету "Молоко" в Киевском районе", - говорится в сообщении.

По данным оперативных служб, в результате атаки получили ранения четыре человека.

Магазин находится в районе Шахтерской площади в двухэтажном здании. Также повреждено остекление нескольких многоквартирных домов, высотного офисного здания и института, расположенных вблизи. Кроме того, получили повреждения около 15 автомобилей.