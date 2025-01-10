Трамп сообщил о подготовке встречи с Путиным

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Будущий президент США Дональд Трамп сообщил о подготовке встречи с президентом России Владимиром Путиным, передает телеканал Fox News.

"Президент Путин хочет встречи, он заявлял об этом даже публично. И мы ведем подготовку. Мы должны положить конец украинскому конфликту", - сказал он, выступая перед журналистами 9 января в штате Флорида.

"Что касается председателя КНР Си Цзиньпина, было много обсуждений. Планируется много встреч со множеством людей, некоторые уже состоялись. Но я бы предпочел дождаться 20 января, когда состоится инаугурация", - отметил политик.

У Трампа также поинтересовались, в каком формате он хотел бы провести переговоры с Путиным и Си Цзиньпином. "Это еще предстоит определить", - сказал он.