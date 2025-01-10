Япония применила санкции в отношении 11 лиц, 51 компании и 3 банков из России

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Правительство Японии приняло решение в рамках антироссийских мер применить санкции в отношении 11 физических лиц, 51 юридического лица и 3 банков из России, а также десятков компаний и 1 физлица из восьми стран мира. Соответствующие решения опубликованы кабмином 10 января.

Вместе с тем в Россию запрещен экспорт используемого в промышленности капсаицина и 335 видов товаров, в том числе деталей для спецтехники, малолитражных мотоциклов и инструментов. В частности, меры предполагают заморозку активов в случае их обнаружения.

Против еще 22 компаний и организаций из России вводятся экспортные ограничения. Аналогичные меры распространяются на 31 компанию из Китая (18), ОАЭ (1), Казахстана (1), Киргизии (2), Таиланда (1) и Турции (8). Заморозка активов касается также одного гражданина КНДР и грузинского MRB Bank.

Японское правительство после начала специальной военной операции (СВО) на Украине ввело несколько пакетов санкций против РФ.