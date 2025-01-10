Захарова отреагировала на слова Науседы о Калининграде

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала президента Литвы Гитанаса Науседу "картонной дурилкой" за слова о Калининграде, призвав его учить историю. В Telegram-канале она обратила внимание на высказывания Науседы, который назвал Калининград частью "Малой Литвы".

"И вот опять. Очередная дурилка картонная полезла к микрофону с влажными историческими фантазиями. Современным литовским политикам рекомендую учить историю и озаботиться соблюдением прав человека в своей стране, а также навалиться на загибающееся "народное" хозяйство. Есть чем заняться, если так пекутся о своей идентичности, от которой уже почти ничего не осталось", - указала дипломат.

Она также напомнила, благодаря кому столица Литвы называется Вильнюс, а не Вильно и Каунас. "Это было решение Иосифа Сталина, который в 1939 году заключил с литовской стороной Договор о передаче Литовской Республике города Вильно и Виленской области и о взаимопомощи между СССР и Литвой. Напомню я и то, что крупнейший литовский порт на Балтике окончательно был переименован из Мемеля в Клайпеду и окончательно стал литовским в 1945 году благодаря самоотверженному подвигу Красной армии, бойцам которой эти переписывалки истории сносят памятники", - подчеркнула Захарова.

По ее словам, все "эти "подарки" Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых "лесных братьев" до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмет литовскому президенту".