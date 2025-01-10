Российский рынок акций отметился ростом ведущих индексов

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Индексы Мосбиржи и РТС демонстрируют рост после снижения в начале торгов. Об этом свидетельствуют данные торгов 10 января.

По состоянию на 10:00 мск, индекс Московской биржи опускался на 0,21%, до 2 767,27 пункта, индекс РТС - на 0,21%, до 852,23 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов вырос на 6,55 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и находился на отметке в 13,645 рубля.

К 10:18 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и торговался на уровне 2 777,71 пункта (+0,17%), индекс РТС составлял 854 пункта (+0,17%). Вместе с тем курс юаня ускорил рост до 13,67 рубля (+9,05 копейки).

Мосбиржа с 13 июня 2024 года отказалась от торгов долларом и евро из-за примененных в отношении нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и данные из внебиржевых торгов.