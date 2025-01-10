Трамп опубликовал видео с призывами жителей Гренландии купить ее

© AP Photo/ Evan Vucci/ТАСС

Будущий президент США Дональд Трамп опубликовал в видео с призывами некоторых жителей Гренландии к Соединенным Штатам купить эту территорию, принадлежащую Дании.

Видеозапись сняла команда сына республиканца Дональда Трампа - младшего, который ранее в этом месяце посетил остров. "Спасибо невероятному народу Гренландии за такой хороший прием моего сына Дона-младшего и других представителей США. Мы с вами снова увидимся - скоро!" - указал избранный американский лидер в Truth Соц. сети.

На видеоролике запечатлены несколько жителей Гренландии, которые стоят в кепках движения Трампа MAGA (Make America Great Again). Некоторые из них высказались о самом Трампе, называли его великим и сильным лидером. Другие прямо призвали "купить Гренландию" и утвердительно отвечали на вопрос делегации, хотят ли они, чтобы остров стал "частью Америки".

Во вторник Трамп заявил, что Гренландия должна войти в состав США для обеспечения национальной безопасности и защиты от угроз со стороны Китая и России. Еще в 2019 году в ходе своего первого президентского срока он отмечал, что США могли бы приобрести Гренландию, которая является территорией в составе Дании и имеет права широкой автономии. Как и тогда, власти Гренландии и Дании обращали внимание на абсурдность этой идеи. Вместе с тем Трамп активно продвигает идею присоединения Канады на правах 51-го американского штата.