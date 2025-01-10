Цена нефти Brent впервые с 14 октября поднялась выше $78

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне поднялась выше $78 за баррель впервые с 14 октября 2024 года.

По состоянию на 11:54 мск, стоимость нефти Brent росла на 1,48% и торговалась на уровне $78,06 за баррель.

К 12:13 мск фьючерс на Brent незначительно замедлил рост и находился на отметке в $78,05 (+1,47%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2025 года поднимался на 1,5% и составлял $75,03 за баррель, свидетельствуют данные площадки.