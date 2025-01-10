Песков отметил, что Литва имеет территориальные притязания к России

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Высказывания президента Литвы Гитанаса Науседы о принадлежности Калининграда говорят о том, что Вильнюс имеет территориальные притязания к России. На это обратил внимание пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при общении с журналистами.

Некоторое время назад Науседа назвал Калининград частью "Малой Литвы".

"Литва является недружественным государством для России, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания", - указал представитель Кремля в этой связи.

"Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства", - подчеркнул он.