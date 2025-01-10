Российские ВС за неделю освободили три населенных пункта в зоне СВО

© Алексей Коновалов/ ТАСС

Российские войска за минувшую неделю освободили три населенных пункта в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В результате активных действий подразделений группировки войск "Запад" освобожден населенный пункт Надия. В ходе решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Курахово. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Даченское", - указали в российском оборонном ведомстве.