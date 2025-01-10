Фицо рассказал, что в декабре обсудил с Путиным контракт о поставке газа

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что в ходе декабрьской встречи с президентом России Владимиром Путиным обсудил контракт с "Газпромом" на поставку природного газа.

"Мы с Путиным обсудили контракт между нами и "Газпромом", в котором говорится, что каким-то образом нам поставят газ. Что-то может быть доставлено южным маршрутом, но пока есть запасы, потребление в Словакии обеспечено", - приводит его слова агентство Reuters.

Фицо отметил, что глава российского государства гарантировал исполнение Москвой обязательств по поставкам голубого топлива.

Переговоры Путина и Фицо состоялись в российской столице 22 декабря. Это была их первая личная встреча с 2016 года. Фицо стал третьим западноевропейским лидером среди тех, кто приехал в Москву после начала проведения СВО в феврале 2022 года. В апреле 2022 года на переговоры с Путиным приезжал канцлер Австрии Карл Нехаммер, а в июле прошлого года - премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.