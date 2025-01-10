Станислав Смагин, ветеран СВО, корреспондент газеты «Военный вестник Юга России»

Путин готов к встрече с Трампом без условий: "Никакие условия для этого не требуются. Требуются обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать существующие проблемы посредством диалога", заявил 10 января журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Он также отметил, что Москва приветствует намерение избранного президента США решать проблемы через диалог. Однако по словам Пескова пока в заявлениях Трампа о встречах и контактах нет конкретики: "По всей видимости, после того как господин Трамп войдет в Овальный кабинет [Белого дома], уже будут какие-то движения".

Между тем еще в конце прошлого года премьер-министра Словакии Роберт Фицо предложил Братиславу в качестве места проведения саммита. Идея не выглядит экзотической если вспомнить, что первая встреча Путина и вновь избранного президента США Джорджа Буша-младшего прошла именно в там.

Тут и место проведения, и примерная дата, и фигура одного из участников, и, скажем так, политическая фактура второго – президент-республиканец, только что вторично выигравший выборы (Буш подтвердил полномочия, Трамп избрался после байденовского перерыва). В некоторой мере есть параллели и в международной обстановке. Отношения между Москвой и Вашингтоном тогда были еще довольно приличными, но мы только что получили от заокеанских «партнеров» второй чувствительный удар за год – вслед за срывом приднестровского урегулирования и поддержкой грузинской «оранжевой революции» последовала…поддержка «оранжевой революции» на Украине.

Главной проблемной темой, впрочем, стала не Украина. Американцы на уровне политического истеблишмента, президентской команды и СМИ в тот момент как раз начали активно критиковать российскую власть по вопросам сворачивания демократии, свободы слова, Чечни, дела ЮКОСа, укрепления властной вертикали (в частности, отмены прямых выборов глав регионов после Беслана) и т.д. Лично Буш-младший старался на своем уровне эту критику смягчать, но в общении с российским коллегой все равно озвучивал.

Однако тема Украины и постсоветского пространства все равно, конечно, поднималась. И, помимо встречи с Путиным, Буш вынес ее в публичное пространство на уровне уличного популизма. Выступив на митинге в центре Братиславы, американский президент заявил, что демократические перемены докатились до Грузии, а теперь и народ Украины «обрел свободу». «Защищать свободу - это нелегкое дело. Об этом знают те, кто вышли на Майдан Незалежности в Киеве и на площадь Свободы в Тбилиси», - заявил заокеанский гость.

Кроме того, он выразил надежду, что «обретение свободы» ждет Молдавию с Белоруссией. Молдавскую свободу, с победой прозападных антироссийских сил благодаря фальсификациям и жесточайшему административному давлению и голосованием президента страны на выборах президента другой страны, мы уже видим. Подобные сценарии наверняка предусмотрены и для Белоруссии, судя по недавней рекомендации Госдепа американским гражданам не посещать эту страну.

Поднималась тогда на братиславском саммите и тема иранских геополитических амбиций, сейчас по-прежнему актуальная, а для Трампа в силу ближневосточных приоритетов его политики важная особенно. Речь шла о ядерной программе Тегерана и строительстве Россией атомной электростанции в Бушере, которую на Западе считали актом помощи этой программе. В частность, речь шла о возможности использования топлива с АЭС для военных целей. Москва заверяла, что отработанное топливо будет отправляться домой, о чем буквально сразу после саммита было подписано двустороннее российско-иранское соглашение. По военной же программе в словацкой столице был выявлен консенсус. «Мы договорились, что у Ирана не должно быть ядерного оружия. Я ценю понимание, которое проявил Владимир. У нас был очень конструктивный диалог о том, как достичь этой общей цели», - сказал Буш (Путин в итоговых заявлениях этой темы не касался).

В этом контексте можно вспомнить и первый –женевский саммит Горбачева и Рейгана поздней осенью 1985-го, ставший первым личным общением лидеров свехдержав за шесть лет, после низшей точки в советско-американских отношениях. Не принесший особых практических результатов, саммит дал толчок новой разрядке, превратившейся затем, к сожалению, для нас в геополитическую катастрофу и сдачу Горбачевым американцам всего и вся.

Рейган, Буш-младший, Трамп. В чем-то схожие, и личностно, и политически (все трое – однопартийцы), в чем-то различные – опять-таки, и личностно, и в плане международной обстановки на момент избрания и переизбрания. Рейган – фанатичный антикоммунист, провозгласивший Советский Союз «империей зла» и много сделавший для его крушения. Буш, заменивший советско-коммунистическую угрозу ввиду потери актуальности «осью зла» (Иран-Ирак-КНДР и примкнувшая Куба), провозглашавший необходимость «демократизации» (разумеется, в американском понимании слова) всего земного шара и, кажется, столь же искренне веривший в религиозную мотивацию своей миссии – широко известна его фраза о Боге, сказавшем: «Джордж, иди и победи террористов в Афганистане и тиранию в Ираке». Наконец, Трамп, бизнесмен, циник и прагматик, о высоких идеалах говорящий редко и то в качестве прикрытия для делового практического разговора.

Собеседник же американских президентов в двух из трех случаев один и тот же. Правда теперь с четвертьвековым опытом отношений с западными лидерами. Очевидно, что все действия Запада за этот период, и на Украине особенно, будут приняты во внимание, и накопленный опыт служить фундаментом договоренностей с его лидером.