AP: в Джорджии похоронили бывшего президента США Джимми Картера

© AP Photo/ Kirsty Wigglesworth/ТАСС

В городе Плейнс (штат Джорджия) 9 января прошли похороны 39-го президента США Джимми Картера. Церемония была закрытой, информировало агентство Associated Press.

Джимми Картер был захоронен на территории семейной фермы Картеров рядом со своей супругой Розалин. Бывшая первая леди скончалась в 2023 году на 97-м году жизни.

Утром в четверг в Кафедральном соборе Вашингтона прошла поминальная служба, после чего в 15:30 по местному времени (23:30 мск) гроб с телом Картера спецбортом доставили на авиабазу Форт Мур в штате Джорджия. Под музыку военного оркестра и салют из 21-го орудия кортеж с катафалком отправился в баптистскую церковь Плейнса. Там состоялась короткая поминальная служба с присутствием лишь членов семьи и небольшого числа приглашенных гостей.

По завершении службы гроб с телом экс-президента был доставлен в имение Картеров. Вдоль пути движения кортежа выстроились люди, желающие проводить политика в последний путь.