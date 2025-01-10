Цена фьючерса на золото превышала $2 700 за тройскую унцию

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Цена фьючерса на золото на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) впервые с 13 декабря 2024 года поднималась выше $2 700 за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

По состоянию на 08:44 мск, стоимость драгметалла демонстрировала рост на 0,37%, превышая $2 700. К 09:05 мск цена золота замедлила рост и торговалась на уровне $2 699 (+0,3%).