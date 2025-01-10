Володин прибыл в Венесуэлу для участия в инаугурации Мадуро

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин прилетел в Венесуэлу, сообщает агентство ТАСС.

По поручению президента России Владимира Путина он представляет РФ на инаугурации Николаса Мадуро, избранного главой Венесуэлы на третий срок. Церемония состоится 10 января в Каракасе.

В Венесуэле 28 июля 2024 года прошли выборы, на которых победил действующий президент Николас Мадуро, получивший 51,95% голосов избирателей. Депутаты Госдумы следили за процессом голосования в качестве международных наблюдателей, отметив высокий уровень организации выборов.

Главный оппонент Мадуро на выборах - Эдмундо Гонсалес Уррутиа - набрал 43,18% голосов избирателей.

С победой Мадуро поздравили Россия, Боливия, Гондурас, Иран, Китай, Куба, Никарагуа и другие государства. Несколько стран, в том числе США, не признали его переизбрание на третий срок.