Reuters: Североатлантический альянс повысит расходы на оборону

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Североатлантический альянс не согласится на предложение следующего президента США Дональда Трампа повысить расходы стран-членов на оборону с 2% до 5% ВВП. При этом, вероятнее всего, НАТО все же увеличит нынешний целевой показатель, пишет агентство Reuters, ссылаясь на мнение чиновников и аналитиков.

"Похоже, что грядут изменения. Я не думаю, что это будет 5%, что было бы невозможно почти для каждой страны именно сегодня, но это будет не два процента, которых мы уже пытаемся достичь, это будет больше", - сказал агентству министр обороны Италии Гуидо Крозетто.

Как отмечается, ряд неназванных чиновников НАТО также не поддерживают инициативу Трампа, но при этом в целом они одобряют наращивание оборонных трат. Ожидается, что повышение оборонных расходов будет обсуждаться на июньском саммите организации в Гааге.

Согласно оценкам экспертов, показатель в 5% ВВП недостижим практически для всех членов военного блока с экономической и политической точек зрения. Вместе с тем некоторые аналитики полагают, что Трамп намеренно выдвинул нереалистичное предложение, чтобы страны НАТО согласись на близкую к 3% цифру.

Некоторое время назад Трамп заявил, что будет добиваться повышения военных расходов стран - участниц НАТО до уровня 5% от их ВВП.