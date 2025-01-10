Число погибших при пожарах в Калифорнии увеличилось до 10

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По меньшей мере 10 человек погибли из-за лесных пожаров в округе Лос-Анджелес, штат Калифорния.

"Департамент судебно-медицинской экспертизы получил уведомление о 10 смертях, связанных с пожарами, по состоянию на 21:00 9 января (08:00 10 января мск)", - сказано в заявлении.

Уточняется, что департамент взаимодействует с местными правоохранительными органами и пожарными службами в выявлении смертельных случаев. При этом установление личностей погибших может занять несколько недель.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на местные власти информировало о семи погибших. Согласно данным пожарного департамента округа Лос-Анджелес, пять человек погибли вблизи пригорода Пасадина. Еще двое стали жертвами пожара недалеко от Пасифик-Палисейдс.