Песков: Путин готов к встрече с Трампом без условий

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Президент России Владимир Путин готов к встрече с избранным американским лидером Дональдом Трампом безо всяких условий. На это обратил внимание пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, комментируя заявление Трампа о планах встретиться с Путиным.

"Президент Путин не раз заявлял о своей открытости к контактам с международными лидерами, в том числе с президентом США и в том числе с Дональдом Трампом. Никакие условия для этого не требуются. Необходимо обоюдное желание и политическая воля вести диалог и решать имеющиеся проблемы посредством диалога", - указал представитель Кремля.

Ранее Трамп заявил, что хотел бы встретиться с Путиным в первые шесть месяцев своего президентства и выразил готовность к таким контактам.