Стоимость нефти Brent впервые с 11 октября поднялась выше $79

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Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в марте 2025 года на бирже ICE в Лондоне существенно ускорила рост, превысив $79 за баррель впервые с 11 октября прошлого года, что стало вторым превышением за день.

По состоянию на 14:13 мск, стоимость нефти Brent демонстрировала рост на 2,72% и торговалась на уровне $79,01 за баррель.

К 14:28 мск фьючерс на Brent ускорил рост и составлял $79,23 (+3%). Вместе с тем фьючерс на нефть сорта WTI с поставкой в феврале 2025 года также рос на 3,07%, до $76,19 за баррель, свидетельствуют данные площадки.

Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent поднялась выше $78 за баррель впервые с 14 октября 2024 года.