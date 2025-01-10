Доход Санду в 2024 году составил $18,7 тыс.

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Президент Молдавии Майя Санду сообщила, что в 2024 году она заработала 345,1 тыс. леев ( $18,7 тыс.). Согласно опубликованной декларации о доходах главы государства за прошлый год, она получила зарплату 244,9 тыс. леев ($13,2 тыс.) и 100,1 тыс. леев ($5,5 тыс.) командировочных.

Вместе с тем Cанду указала в декларации квартиру площадью 74 кв. м, которая оценивается в 440 тыс. леев ($24 тыс.) и которой она владеет с 2003 года, а также счет в Moldova Agroindbank, на котором 5,1 тыс. леев ($277).

Ранее Санду при общении с журналистами отмечала, что живет в двухкомнатной квартире в панельном доме, берет еду с собой на работу либо обедает у своей родственницы, которая живет недалеко от президентской администрации. А ее мать, как и все горожане, придвигается на троллейбусе.