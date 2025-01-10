Суточные потери ВСУ в Курской области превысили 280 человек

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за минувшие сутки на курском направлении более 280 военных. Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"За прошедшие сутки потери ВСУ составили более 280 военнослужащих, уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, три боевые бронемашины, шесть автомобилей, пять артиллерийских орудий и два миномета. Три военнослужащих ВСУ сдались в плен", - указали в российском оборонном ведомстве.

Согласно данным МО РФ, всего с начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 50 600 военнослужащих, 296 танков, 222 БМП, 161 бронетранспортер, 1 520 боевых бронемашин, 1 441 автомобиль, 353 артиллерийских орудия, 44 пусковые установки РСЗО.