Умеров сообщил, что Украина разработала стратегию на 2025 год

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Украина на встрече с западными союзниками на базе Рамштайн представила свою стратегию на 2025 год, в числе приоритетных задач которой выделена стабилизация линии фронта. Об этом заявил министр обороны страны Рустем Умеров.

"В ходе встречи на базе Рамштайн 9 января мы представили нашу стратегию, которая базируется на четырех основных приоритетах: стабилизации линии фронта, усилении обороноспособности Украины, усилении защиты неба и морских путей, асимметричных ответах на попытки достичь преимущества за счет масштаба", - приводятся его слова в Telegram-канале украинского Минобороны.

Вместе с тем министр не раскрыл деталей реализации обозначенной стратегии.

В понедельник Минобороны РФ сообщило об освобождении города Курахово в ДНР. В 2024 году российские войска освободили, в частности, Авдеевку и Угледар. 16 декабря министр обороны РФ Андрей Белоусов заявлял, что с начала специальной военной операции (СВО) потери ВСУ составили около 1 млн человек.