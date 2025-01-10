Каллас полагает, что ЕС "мог бы постепенно смягчить" санкции в отношении Сирии

© EPA-EFE/ OLIVIER HOSLET / POOL/ТАСС

Европейский союз мог бы "постепенно смягчить" санкции в отношении Сирии, если власти продемонстрируют заметный прогресс по созданию "инклюзивного правительства". Соответствующее сообщение разместила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас в соцсети X.

"Я присоединилась в Риме к встрече пятерки по координации переходного периода в Сирии. С Германией, Францией, Италией, Великобританией и США мы подтвердили потребность создания инклюзивного правительства, обеспечивающего защиту всех меньшинств. ЕС мог бы постепенно смягчить санкции против Сирии, при условии, что в этом будет заметен существенный прогресс", - указала она.

Ранее Каллас отмечала, что ЕС будет добиваться в приоритетном порядке от новых властей Сирии закрытия баз РФ на территории страны.

ЕС применял экономические санкции в отношении Сирии с 2012 года. До 2022 года эти санкции, в том числе запреты на торговлю нефтью, были рекордными в истории сообщества по своим масштабам. Санкции вводились против правительства и военных структур, а также семьи и близких президента Башара Асада, однако после его падения, санкции без послаблений продолжают действовать.