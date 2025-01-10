2024 год стал самым жарким в истории наблюдений

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2024 год стал самым жарким в истории наблюдений. На этом акцентировала внимание Клэр Нуллис, представитель Всемирной метеорологической организации (ВМО), являющейся специализированным учреждением ООН, на брифинге в Женеве.

Она уточнила, что доклад с соответствующими заключениями будет распространен в течение дня. По словам Нуллис, тренд, при котором сначала 2023 год, а теперь 2024 год был признан организацией самым жарким, связан с климатическими изменениями. Природный феномен Эль-Ниньо в конце 2023 и начале 2024 усугубил ситуацию, отметила она.

Климат и погода на планете во многом зависят от состояния двух климатических феноменов - Эль-Ниньо и Ла-Нинья (исп. "мальчик" и "девочка"). Первое ассоциируется с резким потеплением верхнего слоя воды в центральных и восточных регионах Тихого океана, а второе - со снижением их температуры.

Каждые несколько лет Эль-Ниньо и Ла-Нинья сменяют друг друга, что влечет за собой заметные перестройки в круговороте океанических течений и ветров в атмосфере. Такие сдвиги могут провоцировать засухи в одних регионах Земли и сильные дожди - в других.