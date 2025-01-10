Трюдо в шутку предлагал Трампу обменять Канаду на американский штат

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в интервью телеканалу MSNBC News рассказал, что при общении с будущим президентом США Дональдом Трампом в ноябре прошлого года в шутку предложил ему обменять Канаду на один из американских штатов.

"Эта тема в какой-то момент всплыла во время встречи с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго, и затем мы стали всячески размышлять об этом. Когда я стал предлагать: "Что ж, мы, возможно, могли бы совершить обмен некоторых частей Канады на Вермонт или Калифорнию". Трамп сразу же решил, что это уже не так забавно, и мы сменили тему", - указал премьер.

Что касается темы возможного применения Вашингтоном пошлин на канадские товары, Трюдо заявил, что Оттаве "придется решительно ответить" в случае принятия следующим президентом США такого решения.

Трамп после победы на выборах не раз отмечал, что Канада может стать 51-м штатом США. По его утверждению, за это якобы выступают многие жители Канады. Вместе с тем, политик полагает, что такое объединение не только принесет Канаде экономическую стабильность, но и защитит ее от внешних угроз. Со своей стороны Трюдо подчеркивал, что "нет ни малейшего шанса" на то, что страна станет частью США.