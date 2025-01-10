"Талибан" требует от стран Запада уплаты репараций в пользу пострадавших афганцев

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Представитель правительства Афганистана, сформированного радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), Забихулла Муджахид призвал страны Запада выплатить компенсации афганцам, пострадавшим из-за действий их военнослужащих. Об этом информировал телеканал ToloNews.

Муджахид заявил, что западные страны должны выплатить репарации в пользу афганцев, которые "столкнулись с жестокостью и преступлениями во время военной оккупации страны". По его словам, соответствующие органы в правительстве талибов будут добиваться соблюдения прав всех пострадавших граждан Афганистана.

Говоря о расследовании преступлений, совершенных британскими военными, представитель правительства подчеркнул, что "все военные преступления стран-оккупантов были совершены преднамеренно".

Публичное расследование предполагаемых военных преступлений, совершенных британскими военнослужащими на территории Афганистана в 2010-2013 годах, было инициировано в Соединенном Королевстве в 2023 году после того, как о расправах над десятками человек информировала вещательная корпорация Би-би-си. Следствие должно установить, скрывало ли военно-политическое руководство Великобритании внесудебные казни в Афганистане на протяжении более чем десятилетия.

В минувшую среду газета The Daily Telegraph со ссылкой на заявление анонимного британского офицера написала о том, что военнослужащие одного из подразделений специальной авиадесантной службы Великобритании (SAS) намеренно убивали всех боеспособных афганских мужчин, а также подростков младше 16 лет, даже если с их стороны не исходило угрозы.