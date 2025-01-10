На Украине в воинские части вернулись более 7 тыс. дезертиров

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Свыше 7 тыс. украинцев, дезертировавших из своих частей, вернулись в военные подразделения после принятия закона о добровольном возвращении на службу. Соответствующие данные приводит Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram-канале.

"После принятия соответствующего закона в украинские подразделения вернулись свыше 7 тыс. военных, которые впервые самовольно покинули части", - следует из сообщения ГБР.

Украинские власти признают, что в ВСУ в 2024 году выросло число случаев дезертирства, однако не называют точное число военнослужащих, самовольно оставивших части. Согласно оценкам украинских СМИ, общее число дезертиров в стране на конец октября 2024 года достигло 170 тыс.

В ГБР также уточнили, что к настоящему времени 4 396 человек из 7 тыс. дезертировавших официально восстановлены на службе, а в отношении остальных еще продолжается процесс закрытия уголовных дел.

В ноябре 2024 года Владимир Зеленский подписал закон о добровольном возвращении на службу тех украинцев, кто впервые самовольно покинул воинскую часть или дезертировал. Закон подразумевает, что во время военного положения такие военнослужащие могут продолжить службу в соответствии с заключенным контрактом. 9 января текущего года Верховная рада поддержала проект закона о продлении срока, когда такое возвращения возможно, до 1 марта.