«Семерка» - кто на новенького?

Иван Солдатов, международный обозреватель

Все идет к тому, что саммит семерки в Кананаскисе (Канада) в июне станет вечеринкой знакомств. Кадровый состав лидеров G7 к этому времени может кардинально изменится. Собственно процесс уже пошел.

Объявил об отставке премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Имея рейтинг одобрения всего 16 процентов, он утратил остатки популярности и бразды правления своей «коалицией меньшинства» после того, как Дональд Трамп на полном серьезе заявил, что Канада должна войти в состав США в качестве 51 штата. Потрясло правительство Канады и намерение Трампа ввести 25-процентные пошлины на товары, ввозимые из Канады. Преемниками Трюдо называют лидера Либеральной партии Марка Карни и Христю Фриланд, которая покинула пост министра финансов в конце декабря прошлого года из-за разногласий с премьером. Кому-то из них и придется встречать гостей на саммите «семерки».

Но подлинным хозяином «саммита», несомненно, будет Дональд Трамп, который через 10 дней вступит в должность президента США.

Прошедший через два покушения, череду судебных процессов, отчаянную травлю в мейнстримовских СМИ и мощное противодействие «вашингтонского болота», Трамп триумфально возвращается в Белый дом и, похоже, полагает, что единственное, что сейчас ему не доступно – это ходить по воде.

Однако пока не ясно, как он будет реализовывать свою оглушительную победу над политическими и соматическими рамоликами из Демпартии. Как он видит роль США в урегулировании конфликта на Украине, новый порядок на Ближнем Востоке, взаимоотношения с ближайшими соседями на североамериканском континенте – Мексикой и Канадой, равно как и географические границы Америки, которую он намерен вновь сделать великой? Но в любом случае восстановление Америки по Трампу предполагает подчинение ее главного политического и экономического конкурента - Китая - с использованием всех доступных средств кроме открытого вооруженного конфликта.

Эта задача подразумевает полную солидарность всех, кто хочет нормальных отношений с США, в том числе и России. Но в первую очередь «семерки».

Между тем, в Кананаскисе уже не будет Ангелы – «руки в боки» – Меркель, возглавившей европейскую фронду Трампу во время его первой каденции. Под вопросом и участие нынешних тонконогих стрекулистов из Старого света.

Президент Франции Эммануэль Макрон после провальных выборов в Национальное собрание сформировал уже второе правительство «парламентского меньшинства», которому уготована судьба первого – вотум недоверия и отставка через несколько месяцев. Дело, разумеется, не в правительстве, а в Макроне, которого оппозиция пытается свалить до президентских выборов 2027 года. Если он и устоит до лета, предстанет перед Трампом с изрядно поредевшим политическим оперением.

А нынешнему канцлеру ФРГ Олафу Шольцу места за круглым столом западных лидеров уже точно не будет. Возглавляемая им коалиция развалилась под грузом нерешенных политических и экономических проблем, главная из которых – стремительная утрата международной конкурентоспособности германской промышленности из-за высоких цен на энергоносители. Правительству объявлен вотум недоверия, и мало кто сомневается, что итоги февральских выборов в Бундестаг поставят крест на политической карьере Шольца, а к власти придет его политический конкурент - лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц.

Плохи дела и у премьер-министра Великобритании лейбориста Кира Стармера, который за пять месяцев своего премьерства растерял те крохи доверия, которыми еще минувшей осенью наградили его избиратели. Уровень одобрения его политики достиг рекордно низких показателей по сравнению со всеми премьер-министрами Великобритании за последние сорок лет, свидетельствую опросы Ipsos. Лишь 27% британцев удовлетворены работой Стармера, в то время как 61% выражают недовольство. Анализируя итоги минувших выборов, «Нью-Йорк таймс» едко заметила, что консерваторы вынуждены уйти в оппозицию, поскольку у них закончились идиоты для управления страной. А в Великобритании дух конкуренции в политике, как известно, особенно силен. Чем то ответят лейбористы? Пока же Стармера жёстко троллит ближайший соратник Трампа Илон Маск. «Стармер – зло», - написан он в соцсети Х, утверждая, что британский политик покрывает сексуальные преступления против несовершеннолетних. Маск фактически не скрывает, что хочет добиться отставки Стармера. А это не лучший багаж для поездки в Канаду.

Не лучше дела и в Японии. Сигеру Исиба провалил осенние выборы в нижнюю палату японского парламента и вынужден был впервые за 30 лет сформировать «правительство меньшинства». Теперь в парламенте ему успешно портят кровь большие и малые оппозиционные партии. Однако главные битвы пойдут за бюджет 2025 финансового года, который в Японии начинается 1 апреля. Затем пройдут выборы губернатора Токио, на которых станет ясно, восстанавливает ли Либерально-демократическая партия Японии, лидером которой является Исиба, свою репутацию после скандалов с «левыми» политическими фондами. А в июле наступит момент истины: выборы в верхнюю палату японского парламента. Если и там ЛДПЯ потеряет большинство, отставка премьера и крупнейший кризис власти в Японии неминуемы.

На этом фоне отличницей пока выглядит Джорджа Мелони, премьер-министр Италии, страны вообще-то известной частыми правительственными кризисами.

На саммите в Канаде в 2018 году Трамп вошел в клинч с остальными лидерами «семерки», заявив, что существующая система международной торговли несправедлива, и отказался подписывать итоговую декларацию. Очень смущали лидеров Запада и инвективы Трампа в отношении НАТО и сделки с Ираном, его диалог с Владимиром Путиным, энергичная позиция по арабо-израильскому урегулированию. «Семерка» терпеливо дождалась поражения Трампа на выборах 2020 года и четыре года праздновала «именины сердца» с Джо Байденом. Единство глобалистов укрепляла и общая позиция в отношении России. А как теперь?

Трамп сейчас во всех смыслах стреляный воробей. Но остальные участники саммита в Кананаскисе будут либо малоопытными новичками, либо политиками с изрядно подмоченной репутацией.

Есть ли у них воля и возможности отстаивать свои интересы, несмотря на давление Трампа. Это мы увидим через полгода. Но конфликт интересов и связанный с ним политический сумбур в «семерке» усилятся – это точно.