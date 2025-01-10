Il Sole 24 Ore: Prada допускает возможность покупки Versace

Итальянский дом моды Prada допускает возможность приобретения другой итальянской марки - Versace. Об этом пишет ведущая итальянская деловая газета Il Sole 24 Ore.

Сообщается, что компания-производитель люксовых брендов одежды Capri Holdings Ltd., владеющая Versace с 2018 г., предложила сделку Prada и другим потенциально заинтересованным инвесторам. Capri Holdings Ltd. также принадлежат бренды Michael Kors и Jimmy Choo.

Возможную сделку в качестве советника Prada будет курировать американский инвестиционный банк Citi, указывает издание.

Prada - итальянская компания, специализирующаяся на производстве люксовой одежды, обуви и аксессуаров. Была основана в Милане в 1913 году.

Модный дом Versace был основан в 1978 году итальянским модельером и дизайнером Джанни Версаче, который в 1997 году был убит на пороге собственного дома. Дело мэтра продолжила его младшая сестра Донателла.