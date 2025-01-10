В учениях НАТО Steadfast Dart примут участие около 10 тыс. военных

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В учениях Steadfast Dart, которые пройдут в Румынии, Болгарии и Греции с 13 января по 26 февраля, примут участие около 10 тыс. военных. Соответствующее заявление распространила пресс-служба альянса.

Хотя маневры проводятся на юге Европы, в НАТО обратили внимание, что их главной целью станет отработка действий у границ РФ.

"Учения продемонстрируют способность НАТО быстро разворачивать силы для усиления своего восточного фланга. Переброска подкреплений будет происходить в ходе симуляции конфликта с практически равным по силам противником. В маневрах примут участие около 10 тыс. военных из девяти стран НАТО, включая сухопутные, морские, воздушные силы и силы спецназначения", - следует из заявления.

Ранее правительство Великобритании сообщило, что страна направит для участия в Steadfast Dart один из самых больших контингентов численностью в 2,6 тыс. военных и 730 единиц техники.