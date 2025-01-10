В плен за неделю сдался 91 военный ВСУ

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За минувшую неделю в российский плен сдался 91 военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом со ссылкой на Минобороны РФ сообщает ТАСС.

"В течение недели на линии боевого соприкосновения в плен сдался 91 украинский военнослужащий", - говорится в сообщении.