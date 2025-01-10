Politico: Дания истощила армию ради Украины и не сможет защитить Гренландию

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Дания не сможет ничего противопоставить возможному присоединению Гренландии к США военным путем при следующем американском президенте Дональде Трампе, поскольку большую часть своих вооружений она передала на нужды Вооруженных сил Украины. На это обращает внимание газета Politico.

У Соединенных Штатов самые высокие расходы на оборону в мире - $948 млрд в 2023 году, а численность американских вооруженных сил составляет 1,3 млн человек, часть которых находится в Гренландии, указывается в материале.

Согласно публикации, Дания потратила на оборону в 2023 году почти в 10 раз меньше - $9,9 млрд, а в рядах армии королевства числятся всего 17 тыс. военнослужащих.

По оценке издания, "датские вооруженные силы недостаточно обучены и не имеют необходимого оснащения, чтобы противостоять вторжению США" в Гренландию. Королевство также "пожертвовало Украине большую часть тяжелой военной техники" и "значительно истощило собственные запасы вооружений, передав Киеву танки и артиллерийские системы", отмечает газета.

Вместе с тем Politico обращает внимание, что даже если бы Копенгаген сохранил у себя эти вооружения, "от них было бы мало пользы с точки зрения защиты Гренландии от вторжения США".