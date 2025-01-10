Народная артистка РФ Евгения Добровольская умерла в возрасте 60 лет

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Народная артистка РФ Евгения Добровольская скончалась на 61-м году жизни. Соответствующее сообщение размещено в Telegram-канале Московского Художественного театра (МХТ) им. А.П. Чехова.

"Умерла Евгения Добровольская. Народная артистка России, любимая, действительно, всей страной. Ведущая актриса Художественного театра, за 33 года сыгравшая на его сцене десятки главных ролей", - сказано в сообщении.

Уточняется, что последний год Добровольская боролась с тяжелой болезнью. Время и дату прощания театр объявит позднее.

"Художественный театр скорбит и выражает соболезнования семье актрисы - сыновьям Степану, Николаю и Яну, дочери Анастасии, а также всем ее родным и близким", - указали в театре.

Евгения Добровольская родилась в Москве 26 декабря 1964 года. В 1987 году окончила ГИТИС, где училась на курсе Людмилы Касаткиной и Сергея Колосова, и начала служить в МХАТ им. М. Горького, в 1989-1990 гг. - в Театре Табакова и "Современнике-2". В 1991 году актриса пришла в МХТ имени Чехова, где исполнила множество ролей в постановках Олега Ефремова, Кшиштофа Занусси, Адольфа Шапиро, Евгения Каменьковича, Кирилла Серебренникова.